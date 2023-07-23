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16:18, 23 июля 2023Бывший СССР

Стала известна дата заседания Совета Украина — НАТО по зерновому коридору

Столтенберг: заседание Совета Украина — НАТО по зерновому коридору состоится 26 июля

Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал дату заседания Совета Украина — НАТО по зерновому коридору. Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на официального представителя блока Оана Лунгеску.

Встреча состоится 26 июля в Брюсселе, ее целью станет консультация о последних событиях и обсуждение перевоза украинского зерна через Черное море. Совет пройдет на уровне послов.

Ранее созыв запросил президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, он вместе с генсеком НАТО смог продумать первоочередные и будущие шаги, которые необходимы для разблокирования и функционирования черноморского зернового коридора.

Позже в России оценили помощь НАТО Украине в разблокировке зернового коридора.

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    Анастасия Астахова
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