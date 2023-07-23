В России оценили помощь НАТО Украине в разблокировке зернового коридора

Депутат Новиков усомнился в помощи НАТО Украине в разблокировке зернового коридора

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков усомнился в помощи НАТО Украине в разблокировке черноморского зернового коридора. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий отметил, что в последнее время президент Украины Владимир Зеленский стал чаще обращаться к западным партнерам с разными просьбами о помощи.

«Часть из его хотелок удовлетворяется, хотя и не в тех объемах, которых хотелось бы самому Зеленскому. Но самые принципиальные вещи для нынешнего киевского режима, связанные с включением Украины в состав НАТО, решены не были», — заявил Новиков.

Поэтому ждать, что сейчас руководство НАТО срочно побежит выполнять очередные пожелания Зеленского, было бы преждевременным для него самого оптимизмом Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее президент Украины призвал генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по ситуации в Черном море с зерновым коридором.

По словам Зеленского, он вместе с генсеком НАТО смог продумать первоочередные и будущие шаги, которые необходимы для разблокирования и функционирования черноморского зернового коридора.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о прекращении участия страны в зерновой сделке.