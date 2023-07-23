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13:59, 23 июля 2023Россия

В России оценили помощь НАТО Украине в разблокировке зернового коридора

Депутат Новиков усомнился в помощи НАТО Украине в разблокировке зернового коридора
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Anca Cernat / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков усомнился в помощи НАТО Украине в разблокировке черноморского зернового коридора. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий отметил, что в последнее время президент Украины Владимир Зеленский стал чаще обращаться к западным партнерам с разными просьбами о помощи.

«Часть из его хотелок удовлетворяется, хотя и не в тех объемах, которых хотелось бы самому Зеленскому. Но самые принципиальные вещи для нынешнего киевского режима, связанные с включением Украины в состав НАТО, решены не были», — заявил Новиков.

Поэтому ждать, что сейчас руководство НАТО срочно побежит выполнять очередные пожелания Зеленского, было бы преждевременным для него самого оптимизмом

Дмитрий Новиковпервый зампред комитета Госдумы по международным делам
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Ранее президент Украины призвал генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по ситуации в Черном море с зерновым коридором.

По словам Зеленского, он вместе с генсеком НАТО смог продумать первоочередные и будущие шаги, которые необходимы для разблокирования и функционирования черноморского зернового коридора.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о прекращении участия страны в зерновой сделке.

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    Варвара Кошечкина
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