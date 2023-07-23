Россиянам посоветовали брать наличную валюту в заграничные поездки

«360»: экономист Змиев посоветовал брать наличную валюту в заграничные поездки

Россиянам следует брать с собой наличную валюту в заграничные поездки. Об этом рассказал экономист Евгений Змиев в беседе с телеканалом «360».

Специалист напомнил, что без декларации из России можно вывозить до 10 тысяч долларов на каждого путешественника. «Если заработки официальные, то с декларацией вывозить можно гораздо больше и пользоваться. Наличные за рубежом приветствуются. Они в ходу во многих странах мира», — отметил Змиев.

Однако экономист предупредил, что американские санкции стали неожиданными во многих вопросах. Сейчас российские туристы оказались зарубежом в сложной ситуации, ведь они не могут совершать покупки безналичным способом. Змиев посоветовал взять с собой наличные средства.

Ранее банк «Тинькофф» предупредил клиентов о прекращении работы карт UnionPay за границей с 21 июля.