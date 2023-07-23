Врач предупредил о вреде энергетиков в жару

Врач Маскин сообщил, что энергетики в жару увеличивают риск сердечных проблем

Главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин сообщил, что в некоторых энергетиках кофеина в 6-12 раз больше, чем в чашке кофе. Об этом сообщает RT.

Под влиянием кофеина в организме вырабатывается дофамин. По его словам, такие дозы резко повышают артериальное давление, ускоряют сердцебиение и могут вызывать нарушения сердечного ритма. Специалист добавил, что еще одним распространенным ингредиентом является гуарана. Врач подчеркнул, что напитки, которые включают в себя оба компонента, обладают двойным стимулирующим действием.

Маскин добавил, что в одной банке энергетика может содержаться до 35 граммов сахара. По его словам, это выше рекомендованной суточной дозы в два-три раза. «Сахар усугубляет обезвоживание, стимулируя мочеиспускание. Все это может привести к инфаркту, аритмии, гипертоническому кризу и даже к остановке сердца», — сказал он.

Специалист добавил, что в жаркие дни нагрузка на сердечно-сосудистую систему и почки особенно велика. Он добавил, что кофеин и гуарана еще сильнее нагружают сердце.

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