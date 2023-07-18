Раскрыта причина формирования «сладкой» зависимости

Врач Соломатина: формирование зависимости от сладкого связано с первобытными инстинктами

Формирование зависимости от сахара, сахаросодержащих и сладких продуктов объясняется в том числе первобытными инстинктами, которые отчасти сохранились у современных людей. О причинах возникновения «сладкой» зависимости в разговоре с «Лентой.ру» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Пристрастие к сладкому осталось еще от нашего древнего, первобытного существования, когда, если в организм попадал сладкий вкус, это означало, что это был углевод, который мог помочь человеку получить быструю энергию (например, чтобы сбежать от хищного животного). Это стимулировало человека на поиск такого продукта, поэтому нужно было съесть как можно больше таких продуктов, а, еще лучше — переработать их в жировую ткань. Накопить жир в то время было очень сложно, потому что в основном был голод», — рассказала врач.

Естественно, организм поощрял человека к тому, чтобы он искал как можно больше продуктов со сладким вкусом. Это с нами осталось по сей день Елена Соломатина врач-диетолог

Более того, собеседница «Ленты.ру» подчеркнула, что потребление сахаросодержащих продуктов связано с выработкой гормонов, стимулирующих дальнейшее потребление сладкой еды. В связи с этим, как объяснила Соломатина, люди выбирают сладкие продукты в моменты эмоциональных переживаний.

Когда нам плохо, грустно, нас тянет на это сладкое

Елена Соломатина врач-диетолог

«Мы привыкли к сахару по ряду причин, формируется нечто наподобие зависимости от сахара: когда мы его употребляем, вырабатываются гормоны удовольствия. В дальнейшем они нас поощряют искать этот сахар. Тем не менее лучше уходить от сладкого вкуса», — заключила диетолог.

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