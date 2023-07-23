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15:50, 23 июля 2023Мир

Названа проблема поставляемых Украине союзниками боеприпасов

NYT: поставляемые Украине союзниками старые боеприпасы повреждают технику и ранят бойцов

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Старые снаряды и ракеты, поставляемые на Украину союзниками, могут повреждать технику и ранить бойцов. Такую проблему называет издание The New York Times.

Кроме того, боеприпасы находятся в дефиците. Украина получает разные боеприпасы от разных стран, точность стрельбы которых отличается. Из-за этого для поражения целей приходится использовать больше средств.

«Сейчас это очень большая проблема», — заявил изданию командир одного из украинских батальонов по имени Алекс.

Ранее старший научный сотрудник Королевского объединенного института исследований в области обороны и безопасности в Великобритании Джек Уотлин заявил, что украинские военные не успели пройти полноценный курс подготовки у западных инструкторов, что отразилось на ходе контрнаступления. Он указывает, что Запад промедлил с началом обучения украинских военных, допустив таким образом ошибку, а российская сторона получила время на укрепление линии обороны, усложнив задачу противнику.

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    Сергей Истомин
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