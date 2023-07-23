Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:48, 23 июля 2023Мир

В ЮАР заявили о попытках запретить арест лидеров стран по ордеру МУС

В ЮАР заявили о проработке закона, позволяющим не арестовывать лидеров стран по ордеру МУС

Фото: Kiev.Victor / Shutterstock / Fotodom

Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) принимают меры к проработке закона, позволяющим не арестовывать лидеров стран по ордеру Международного уголовного суда (МУС) для их беспрепятственного пребывания на территории страны. Об этом заявил генеральный директор южноафриканского МИД Зане Дангор, сообщает ТАСС.

«В первую очередь [практическая составляющая законопроекта] относится к случаям, когда обвиняемый является гражданином страны, на признающей МУС», — заявил Дангор. Он также привел пример Великобритании, которая имеет соответствующий юридический акт, дающий правительству страны право решения по аресту согласно ордеру МУС.

Дипломат добавил, что представители МИД страны провели 97 встреч с представителями МУС, дабы решить все вопросы касательно обязательств ЮАР перед МУС, в том числе и в контексте международного права.

19 июля в офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы заявили, что президент России Владимир Путин не посетит саммит БРИКС, который запланирован в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Такое решение было принято на фоне выдачи в марте 2023 года Международным уголовным судом ордера на «арест» российского лидера.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские военные заявили о сложной обстановке на одесском направлении

    Названы сроки новой фазы наступления ВСУ

    В США оценили российские ракеты «Вихрь-1» против бронемашин Bradley

    В «Лацио» высказались об интересе к Захаряну

    Стало известно о попытке покушения ВСУ на мэра Алешек с помощью HIMARS

    Стало известно о массовой шринкфляции в столичных магазинах

    Стала известна дата заседания Совета Украина — НАТО по зерновому коридору

    Россиянка избила сына в прямом эфире и пригрозила отрезать ему пальцы за кражу

    Москвичка открыла ювелирный бизнес возлюбленному и лишилась сотен тысяч рублей

    В России назвали предпосылки к конфликту на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости