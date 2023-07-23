В ЮАР заявили о попытках запретить арест лидеров стран по ордеру МУС

В ЮАР заявили о проработке закона, позволяющим не арестовывать лидеров стран по ордеру МУС

Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) принимают меры к проработке закона, позволяющим не арестовывать лидеров стран по ордеру Международного уголовного суда (МУС) для их беспрепятственного пребывания на территории страны. Об этом заявил генеральный директор южноафриканского МИД Зане Дангор, сообщает ТАСС.

«В первую очередь [практическая составляющая законопроекта] относится к случаям, когда обвиняемый является гражданином страны, на признающей МУС», — заявил Дангор. Он также привел пример Великобритании, которая имеет соответствующий юридический акт, дающий правительству страны право решения по аресту согласно ордеру МУС.

Дипломат добавил, что представители МИД страны провели 97 встреч с представителями МУС, дабы решить все вопросы касательно обязательств ЮАР перед МУС, в том числе и в контексте международного права.

19 июля в офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы заявили, что президент России Владимир Путин не посетит саммит БРИКС, который запланирован в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Такое решение было принято на фоне выдачи в марте 2023 года Международным уголовным судом ордера на «арест» российского лидера.