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05:37, 24 июля 2023Бывший СССР

Более 40 украинских военных сдались в плен на сватовском направлении

Минобороны сообщило о сдаче в плен более 40 украинских военных на сватовском направлении

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Более 40 украинских военных сдались в плен на сватовском и краснолиманском направлении, об этом сообщил начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук, передает РИА Новости.

Представитель Минобороны рассказал, что противник предпринял 13 попыток контратаковать с целью вернуть утраченные позиции, однако они не увенчались успехом.

Савчук отметил, что в результате слаженных действий передовых подразделений группировки «Центр» при поддержке артиллерии и авиации украинские штурмовики понесли потери техники и личного состава.

По его словам, Вооруженные силы Украины потеряли три боеаые машины пехоты, четыре бронеавтомобиля и пять пикапов, также были поражены орудие Д-30 и два 120-миллиметровых миномета.

Командующий российской группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев оценил успехи контрнаступления ВСУ. По его мнению, у украинских военных хватит возможностей протянуть до конца лета, после чего последует перерыв.

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    Марина Совина
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