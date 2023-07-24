Более 40 украинских военных сдались в плен на сватовском направлении
Более 40 украинских военных сдались в плен на сватовском и краснолиманском направлении, об этом сообщил начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук, передает РИА Новости.
Представитель Минобороны рассказал, что противник предпринял 13 попыток контратаковать с целью вернуть утраченные позиции, однако они не увенчались успехом.
Савчук отметил, что в результате слаженных действий передовых подразделений группировки «Центр» при поддержке артиллерии и авиации украинские штурмовики понесли потери техники и личного состава.
По его словам, Вооруженные силы Украины потеряли три боеаые машины пехоты, четыре бронеавтомобиля и пять пикапов, также были поражены орудие Д-30 и два 120-миллиметровых миномета.
Командующий российской группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев оценил успехи контрнаступления ВСУ. По его мнению, у украинских военных хватит возможностей протянуть до конца лета, после чего последует перерыв.