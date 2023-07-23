«Потянут до августа»: командующий российской группировкой «Центр» Мордвичев оценил успехи контрнаступления ВСУ

Командующий группировкой «Центр» Мордвичев: ВСУ хватит сил на наступление до конца августа

Командующий российской группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в эфире телеканала «Россия 1» оценил успехи контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его мнению, у украинских военных хватит возможностей протянуть до конца лета, после чего последует перерыв.

Для наступа у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это все закончится Андрей Мордвичев командующий российской группировкой войск «Центр», генерал-лейтенант

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что контрнаступление ВСУ идет тяжело. Он отметил, что сейчас контрнаступление находится на ранней стадии, а также подчеркнул, что идут тяжелые бои.

Украинские военные рассказали, что Вооруженные силы Украины теряют половину подразделения, чтобы продвинуться на километр при контрнаступлении. Бойцы также пожаловались на низкий моральный дух в подразделениях из-за больших потерь и ограниченных возможностей для успеха наступательных действий.

Боеприпасы НАТО оказались неэффективны

Мордвичев также оценил эффективность боеприпасов со шрапнелью, которые переданы ВСУ странами НАТО. По его мнению, подобные вооружения неэффективны для контрнаступления.

Генерал-лейтенант уточнил, что накануне в зоне специальной военной операции массово применялись миллиметровые кассетные боерпипасы по 90-й и 76-й российским дивизиям. Однако ожидаемого результата украинские войска не достигли.

Нету ожидаемого для противника эффекта для таких боеприпасов, я скажу. Шумные, пыльные, элементарные старые дедовские методы фортификации спасают полностью. И бронезащита. То есть неэффективны Андрей Мордвичев командующий российской группировкой войск «Центр», генерал-лейтенант

Мордвичев также рассказал, что у Украины закончились 150-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды, по сравнению с которыми кассетные боеприпасы менее эффективны для наступательных действий.

2 июля ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS шрапнельными противопехотными боеприпасами. Было применено вооружение противопехотного действия, которое срабатывает на определенной высоте от земли для наибольшего разлета по площади поражающими элементами в виде шариков шрапнели.

ВСУ видят минусы подготовки НАТО

Командующий группировкой «Центр» отметил, что украинские военные, прошедшие «советскую школу», видят минусы подготовки НАТО по сравнению с существовавшим в СССР.

По словам Мордвичева, военнопленные ВСУ рассказали о подготовке в Германии, где их обучали прибалтийские инструктора. Бойцы указали, что им выдавалось мало патронов, основное внимание уделялось тактической медицине, а также штурму здания.

А такого определенного там целевого подхода к подготовке бойца всестороннего штурмовика нет Андрей Мордвичев командующий российской группировкой войск «Центр», генерал-лейтенант

Генерал-лейтенант подчеркнул, что украинские военные, прошедшие «советскую школу», понимают разницу в подходе к военной подготовке НАТО.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) планирует в будущем тренировать украинских военных не на своей территории, а на территории Украины.

До этого генеральный секретарь НАТО сообщил, что Североатлантический альянс начал готовить и тренировать украинские войска в 2014 году.

Инструкторы НАТО действуют как заградотряды

Мордвичев заявил, что инструкторы НАТО действуют в рядах ВСУ как заградотряды. По его словам, российские военные видят наемников, слышат их в эфире, о них рассказывают пленные.

Но так сказать, чтобы там сдавались и брали пленных — таких фактов нет. В основном они действуют как инструктора, как заградотряд на устойчивость обороны Андрей Мордвичев командующий российской группировкой войск «Центр», генерал-лейтенант

В мае пленные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), сложившие оружие в районе Красного Лимана, рассказали о существовании заградотрядов, которые расстреливают военнослужащих за отказ участвовать в боевых действиях.