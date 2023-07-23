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19:21, 23 июля 2023Мир

В США заявили о тяжелом ходе контрнаступления ВСУ

Госсекретарь США заявил о том, что контрнаступление ВСУ идет тяжело

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет тяжело. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

Политический деятель добавил, что сейчас контрнаступление находится на ранней стадии, а также подчеркнул, что идут тяжелые бои. Блинкен добавил, что российским военнослужащим удалось создать «надежную оборону».

Госсекретарь США также коснулся темы сроков контрнаступления, заявив о том, что она не завершится за одну или две недели. «Мы по-прежнему рассчитываем, что [на это уйдет] несколько месяцев», — заявил Блинкен.

Ранее украинские военные заявили о том, что ВСУ теряют половину подразделения, чтобы продвинуться на километр при контрнаступлении.

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    Анастасия Астахова
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