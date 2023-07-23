Командующий группировкой России заявил о минусах подготовки инструкторами НАТО

Командующий группировкой России Мордвичев заявил о минусах подготовки инструкторами НАТО

Командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заявил о минусах подготовки инструкторами НАТО по сравнению с «советской школой». Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1» и на платформе «Смотрим».

«Рассказывают ребята пленные ВСУшники: "Ну, что, мы туда приехали, в Германию. Приехали в Германию, готовили прибалты, готовили. Чем они нас учили. Патронов было мало. В основном, тактическая медицина и штурм какого-то здания, которое они там за три недели устали штурмовать". А такого определенного там целевого подхода к подготовке бойца всестороннего штурмовика нет», — отметил Мордвичев.

По его словам, недостатки военной подготовки НАТО замечают украинские военнослужащие, прошедшие «советскую школу». Они понимают разницу между подходами к военной подготовке у НАТО и в СССР.

Ранее командующий группировкой России на Украине оценил перспективы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

