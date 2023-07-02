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17:22, 2 июля 2023Бывший СССР

ВСУ обстреляли Токмак из РСЗО шрапнельными противопехотными боеприпасами

СК России: ВСУ обстреляли Токмак из РСЗО HIMARS шрапнельными противопехотными снарядами

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Токмак в Запорожской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS шрапнельными противопехотными боеприпасами. Об этом рассказал журналистам представитель Следственного комитета России (СКР), передает РИА Новости.

До этого оперативные службы Запорожья сообщили, что 1 июля был нанесен удар по городу Токмак из РСЗО HIMARS. В результате обстрела не удалось спасти двух человека, еще пятеро детей получили травмы.

«Со стороны Вооруженных сил Украины был применен боеприпас противопехотного действия, который срабатывает на определенной высоте от земли для наибольшего разлета по площади поражающими элементами в виде шариков шрапнели», — разъяснил представитель СКР.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что украинская сторона попыталась прорвать линию фронта у Пятихаток Запорожской области. По его информации, украинская спецгруппа состояла из 20 человек. Военнослужащие хотели прорваться к позициям российских сил, но получили отпор, резюмировал Рогов.

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    Сергей Истомин
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