Kyiv Post: украинские военные пожаловались на низкий моральный дух в подразделениях

Украинские военные пожаловались на низкий моральный дух в подразделениях из-за больших потерь и ограниченных возможностей для успеха контрнаступления, об этом сообщает издание Kyiv Post.

По словам военнослужащих, они теряют очень много саперов на минных полях, которые идут впереди войск, никто не ожидал, что вся местность будет заминирована.

Кроме того, медленная тактика продвижения заставляет бойцов думать, что они, возможно, не доживут до прорыва. По мнению военного медика, у российских военных было слишком много времени на подготовку к контрнаступлению, им было ясно, что одним из основных направлений украинского удара будет Запорожье.

Каждая сотня метров земли, которую мы приобретаем, означает 4-5 пехотинцев, покинувших строй, — это средние потери», — рассказал один из пехотинцев, участвующий в боевых действиях под Донецком.

Ранее украинские военные в беседе с Kyiv Post сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют половину подразделения, чтобы продвинуться на километр при контрнаступлении. «Я не думаю, что это [продвижение] стоит всех человеческих ресурсов и материалов, которые мы потратили», — отметил один из собеседников издания.

