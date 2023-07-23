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18:28, 23 июля 2023Мир

В России заявили о выполняющих роль заградотрядов в рядах ВСУ инструкторах НАТО

Командующий группировкой «Центр» Мордвичев: инструкторы НАТО выполняют роль заградотрядов

Фото: Reuters

Инструкторы из стран НАТО выполняют в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) роль заградотрядов. Об этом рассказал командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, его цитирует ТАСС.

По словам собеседников агентства, в рядах украинской армии немало наемников, среди которых встречаются уроженцы стран Прибалтики и Грузии. Мордвичев отметил, что в каждой роте ВСУ насчитывается порядка 10 иностранцев.

«Чтобы там сдавались и брали пленных — таких фактов нет. В основном они действуют как инструкторы, как заградотряд на устойчивость обороны», — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарии объяснил задержку контрнаступления.

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