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15:36, 18 июля 2023Мир

В ЕС рассказали о планах тренировать украинских военных на Украине

DW: ЕС планирует в будущем тренировать украинских военных на территории Украины

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Европейский союз (ЕС) планирует в будущем тренировать украинских военных не на своей территории, а на территории Украины. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW, признано в России иноагентом) со ссылкой на высокопоставленного чиновника Евросоюза.

Отмечается, что ЕС также работает над возобновлением в республике своей миссии, приостановленной после начала вооруженного конфликта.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обозначил сроки подготовки Североатлантическим альянсом украинских пилотов для американских истребителей четвертого поколения F-16. По его словам, они могут приступить к учебе до конца лета.

Он заявил, что подготовка пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для управления данными самолетами создаст условия для их передачи Киеву. Именно на этой основе, подчеркнул он, будут приниматься решения о поставках F-16.

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    Виктория Кондратьева
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