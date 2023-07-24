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13:55, 24 июля 2023Моя страна

Бурятских ремесленников научат создавать арт-сувениры

В Бурятии организуют творческий лагерь для местных ремесленников

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

В Бурятии лучших ремесленников научат создавать арт-сувениры в рамках фестиваля «Арт Бурятия». Об этом сообщает «МК» со ссылкой на министерство туризма республики.

Как уточнили в ведомстве, с 28 по 30 июля на площадках в Улан-Удэ, а также в Селенгинском и Тарбагатайском районах пройдет отборочный тур для мастеров. По его итогам конкурсная комиссия выберет лучших участников в номинациях «Сувенир города», «Сувенир региона», «Гастрономический сувенир», «От традиций к инновациям» и «Сувенир игрушка».

Для победителей организуют творческий лагерь на озере Байкал. Там в течение трех дней они смогут пройти обучение у экспертов и создать новые линейки продукции на основе своих сувениров. Кроме того, ремесленников научат эффективно продвигать свои товары.

«Туристический сувенир — очень важная составляющая для туризма. Для нас важно, чтобы сувенир нес культурный код региона, традиции и красоту Бурятии, чтобы он был качественным и как сегодня модно говорить "заходил". Именно для этого мы и собираем мастеров», — пояснил глава минтуризма Бурятии Алдар Доржиев.

Отмечается, что в дальнейшем лучшие из созданных в ходе фестиваля сувениры представят в павильоне Бурятии на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

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