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11:32, 24 июля 2023Экономика

«АвтоВАЗ» прокомментировал сообщения о приостановке сборки Lada Vesta NG

«АвтоВАЗ» опроверг приостановку производства автомобилей Lada Vesta нового поколения

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В «АвтоВАЗе» не подтвердили информацию о приостановке производства автомобилей Lada Vesta NG. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна.

Ранее в сообществе Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация, согласно которой с 24 июля «АвтоВАЗ» временно приостановил сборку автомобилей Lada Vesta. Уточнялось, что руководство концерна перевело часть персонала на выполнение других задач, включая сборку машин Niva и Granta, а также отработку ранее собранных недоукомплектованных автомобилей.

В концерне не стали комментировать новость о переводе части персонала на другие задачи, ограничившись заявлением о том, что сборка и сдача машин Lada Vesta NG идет «ровно по плану».

Ранее сообщалось о жалобах российских дилеров на поставки недоукомплектованных автомобилей Lada Vesta NG. По словам главы ассоциации «Автомобильные дилеры России» (РОАД) Алексея Подщеколдина, порядка 60-70 процентов машин, которые отгружает дилерам «АвтоВАЗ», не оснащены кнопками ГЛОНАСС и рамкой щитка приборов. В пресс-службе концерна подтвердили трудности с поставками отдельных компонентов, но уточнили, что они не влияют на отгрузки готовых автомобилей.

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    Анатолий Акулов
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