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17:48, 24 июля 2023Моя страна

В Калининграде начался музыкальный фестиваль «Бахослужение»

В Калининграде начался музыкальный фестиваль «Бахослужение»

Фото: Gabriel Gurrola / Unsplash

В Калининграде начался XXII Международный музыкальный фестиваль «Бахослужение». Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Фестиваль продлится до 28 июля, в нем примут участие музыканты из России, Японии, Италии: Хироко Иноуэ, Сергей Колесов, Дмитрий Ушаков, Любовь Стучевская, а также музыканты и солисты областной филармонии.

Первым гостем фестиваля стал Академический большой хор Мастера хорового пения радио «Офей» под управлением народного артиста России Льва Конторовича. В первом отделении концерта в уникальной акустике зала исторического здания филармонии «а-капелла» прозвучали самые известные духовные произведения Баха: мотеты «Иисус, моя радость», «Хвалите Господа все народы». Солисты также исполнили Аве Марию, но для этого расположились не только на сцене, но и спустились в зрительный зал.

Совместно с Академическим большим хором солисты Калининградской областной филармонии также исполнили инструментальные партии.

«Бахослужение» завершится гала-концертом «Поклонение Баху» с участием музыкантов и солистов Калининградской филармонии, а также специальных гостей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге впервые состоится фестиваль «Кинотеатрум», приуроченный к 300-летию города. Мероприятие пройдет с 12 по 19 августа. Оно будет состоять из трех частей, посвященных театру, музыке и кино.

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    Сергей Истомин
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