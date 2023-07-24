Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в прозрачном платье на яхте

Модель Алессандра Амбросио снялась в прозрачном платье во время отдыха на Ибице

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в откровенном наряде во время отдыха на Ибице. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ).

Бывший «ангел» Victoria's Secret посетила вечеринку на яхте вместе с друзьями. На размещенных кадрах 42-летняя манекенщица предстала в прозрачном мини-платье «Ариэль» американского бренда Retrofete на тонких лямках, которое было украшено узором из бисерной сетки и ракушек. Согласно информации на официальном сайте марки, стоимость данного предмета гардероба составляет 895 долларов (примерно 81 тысячу рублей).

Также знаменитость надела нюдовое бикини и дополнила образ массивными серьгами и тонкими цепочками на шее. «Сегодня вечером я слышу эхо барабанов…», — подписала она снимки.

Ранее американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала фото в откровенном образе и без макияжа. На размещенных снимках 56-летняя знаменитость запечатлена в бассейне. На ней надет слитный купальник розового цвета с глубоким декольте.