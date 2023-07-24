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09:39, 24 июля 2023Ценности

56-летняя Сальма Хайек показала фото в купальнике и без макияжа

56-летняя актриса Сальма Хайек показала фото в купальнике и без макияжа

Фото: @salmahayek

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала фото в откровенном образе и без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 56-летняя знаменитость запечатлена позирующей в бассейне. На ней надет слитный купальник розового цвета, оформленный глубоким декольте. Видно, что звезда решила отказаться от макияжа, а свои волосы распустила.

Фанаты восхитились моложавой внешностью актрисы, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 900 тысяч лайков. «Самая красивая женщина в мире», «Великолепная!», «Божественная красота», «Я почти уверен, что такое ангелы, как ты, посланы с небес», «Естественность тебе к лицу», — высказывались они.

Ранее Сальма Хайек раскрыла секреты своей красоты. Знаменитость призналась, что не делает инъекции ботокса, чтобы улучшить свой внешний вид. Вместо этого, по ее словам, она разработала особенную медитацию, которая помогает ей выглядеть моложе.

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    Мария Винар
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