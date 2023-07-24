Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:03, 24 июля 2023Из жизни

Мужчина обнаружил в доме «тайную комнату из фильмов ужасов»

The U.S. Sun: тиктокер обнаружил в доме тайную комнату с крюком на потолке

Кадр: @geebeetv

Пользователь TikTok обнаружил во время ремонта в доме тайную комнату со странным содержимым, скрытую за гипсокартонной панелью. На его историю обратило внимание издание The U.S. Sun.

В своем видео владелец канала GeeBeeTV рассказал, что во время капитального ремонта в старом доме он и его коллеги обнаружили скрытую дверь. Открыв ее, мужчины увидели небольшое пустое помещение, которое на первый взгляд не представляло никакого интереса.

Вскоре они заметили, что в потолок секретной комнаты вбит крюк, а на нем подвешен какой-то сверток. Внутри оказались документы, включая свидетельство о рождении и старое издание Библии в кожаном переплете. Подписчики тиктокера объявили, что все это напомнило им сцену из старых фильмов ужасов.

Материалы по теме:
Проклятое золото Инженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
Проклятое золотоИнженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
15 мая 2019
«Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019

«Положи, где взял. Это явно оставили там не для того, чтобы кто-то это трогал. И дверь закрыли панелью не просто так, а для защиты», — написал один из суеверных пользователей.

Впрочем, другой подписчик предположил, что сверток с Библией и бумагами подвесили на крюк, чтобы они не промокли, если в доме прорвет трубу. Он также заявил, что издание очень дорогое и редкое. Другие пользователи посоветовали тиктокеру как следует изучить найденные вместе с книгой документы, попытаться разыскать их прежних владельцев и расспросить обо всем.

Ранее сообщалось, что в США сестры обнаружили тайную комнату в своем нью-йоркском доме и сбежали оттуда через две недели. Внутри помещения оказались двуспальный матрац и множество странных предметов.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости

    Москву снова атаковали беспилотники ВСУ. Что известно о новом налете дронов?

    Жители Мариуполя рассказали об обстрелах со стороны ВСУ в начале спецоперации

    Сексолог подсказала способ усилить возбуждение и продлить половой акт

    Мужчина обнаружил в доме «тайную комнату из фильмов ужасов»

    В Южную Корею прибыла атомная подлодка США

    Трамп упрекнул Байдена в раскрытии важного секрета США

    Уровень поддержки правительства Японии рухнул до критической отметки

    В посольстве Китая предостерегли Японию от взаимодействия с НАТО

    Нарушения циркадного ритма связали с сокращением продолжительности жизни

    В Италии объяснили причины неудач контрнаступления ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости