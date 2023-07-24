Мужчина обнаружил в доме «тайную комнату из фильмов ужасов»

The U.S. Sun: тиктокер обнаружил в доме тайную комнату с крюком на потолке

Пользователь TikTok обнаружил во время ремонта в доме тайную комнату со странным содержимым, скрытую за гипсокартонной панелью. На его историю обратило внимание издание The U.S. Sun.

В своем видео владелец канала GeeBeeTV рассказал, что во время капитального ремонта в старом доме он и его коллеги обнаружили скрытую дверь. Открыв ее, мужчины увидели небольшое пустое помещение, которое на первый взгляд не представляло никакого интереса.

Вскоре они заметили, что в потолок секретной комнаты вбит крюк, а на нем подвешен какой-то сверток. Внутри оказались документы, включая свидетельство о рождении и старое издание Библии в кожаном переплете. Подписчики тиктокера объявили, что все это напомнило им сцену из старых фильмов ужасов.

«Положи, где взял. Это явно оставили там не для того, чтобы кто-то это трогал. И дверь закрыли панелью не просто так, а для защиты», — написал один из суеверных пользователей.

Впрочем, другой подписчик предположил, что сверток с Библией и бумагами подвесили на крюк, чтобы они не промокли, если в доме прорвет трубу. Он также заявил, что издание очень дорогое и редкое. Другие пользователи посоветовали тиктокеру как следует изучить найденные вместе с книгой документы, попытаться разыскать их прежних владельцев и расспросить обо всем.

Ранее сообщалось, что в США сестры обнаружили тайную комнату в своем нью-йоркском доме и сбежали оттуда через две недели. Внутри помещения оказались двуспальный матрац и множество странных предметов.