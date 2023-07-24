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13:31, 24 июля 2023Мир

В США призвали Китай к ответственным отношениям

Bloomberg: госсекретарь США Блинкен призвал Китай к ответственным отношениям

Фото: Tom Brenner / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что весь мир хотел бы более ответственных отношений между Вашингтоном и Пекином. Об этом пишет Bloomberg.

«Есть четкий сигнал, который я слышу от всего мира, что и Соединенные Штаты, и Китай должны ответственно относиться к отношениям», — заявил он.

По словам Блинкена, в последнее время США пытаются хотя бы внести некоторую стабильность в отношения между странами. Ради этого Пекин посетили американский министр финансов Джанет Йеллен и посланник по вопросам климата Джон Керри, а также другие представители Белого дома. Блинкен назвал это только началом поиска диалога с КНР.

В свою очередь, официальный представитель МИД Китая Мао Нин выразила надежду на то, что США будут работать с КНР, чтобы вернуть двусторонние отношения на правильный путь здорового и устойчивого роста. По ее мнению, это отвечает интересам обоих народов и «является общим ожиданием международного сообщества».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин встретился с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером. Китайский лидер выразил надежду на нормализацию отношений Пекина и Вашингтона.

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    Александр Слабиев
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