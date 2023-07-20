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12:36, 20 июля 2023Мир

Си Цзиньпин понадеялся на нормализацию отношений с США благодаря Киссинджеру

Си Цзиньпин выразил надежду на нормализацию отношений с США благодаря Киссинджеру

Фото: JADE GAO / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг встретился с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине. О ходе переговоров сообщает РИА Новости.

Китайский лидер выразил надежду на нормализацию отношений Пекина и Вашингтона благодаря Киссинджеру. «Надеюсь, что вы и другие здравомыслящие люди в США продолжат играть конструктивную роль, чтобы способствовать тому, чтобы китайско-американские отношения вернулись в правильную колею», — заявил политик.

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В свою очередь, как сообщает South China Morning Post, экс-госсекретарь призвал обе стороны относиться друг к другу как к равным и поддерживать контакт. «Недопустимо пытаться изолировать или отделять друг от друга», — сказал Киссинджер.

Ранее с Киссинджером встретился министр обороны Китая Ли Шанфу. Китайский министр отметил, что некоторые официальные лица не пошли навстречу Китаю, в результате чего китайско-американские отношения с момента установления дипломатических отношений зависли на низком уровне.

Киссинджер заявил, что Вашингтону и Пекину следует «устранить недопонимание, мирно сосуществовать и избегать конфронтации». «История и практика постоянно доказывают, что ни США, ни Китай не могут позволить себе относиться друг к другу как к противнику. Если две страны начнут войну, это не приведет ни к каким значимым результатам для их народов», — добавил политик.

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