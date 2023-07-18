Министр обороны Китая встретился с Киссинджером

Министр обороны Китая Ли Шанфу встретился с экс-госсекретарем США Киссинджером

Министр обороны Китая Ли Шанфу встретился с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером в Пекине. Об этом сообщается в заявлении на сайте китайского оборонного ведомства.

Китайский министр отметил, что некоторые официальные лица не пошли навстречу Китаю, в результате чего китайско-американские отношения с момента установления дипломатических отношений зависли на низком уровне.

Он подчеркнул, что Пекин всегда был привержен построению «стабильных, предсказуемых и конструктивных» отношений с Вашингтоном. Ли Шанфу выразил надежду, что американская сторона будет работать с Китаем над развитием отношений между двумя странами и их Вооруженными силами.

Киссинджер заявил, что Вашингтону и Пекину следует «устранить недопонимание, мирно сосуществовать и избегать конфронтации». «История и практика постоянно доказывают, что ни США, ни Китай не могут позволить себе относиться друг к другу как к противнику. Если две страны начнут войну, это не приведет ни к каким значимым результатам для их народов», — добавил политик.