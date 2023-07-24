Популярный книжный сервис стал доступен незрячим

Книжное приложение «Яндекса» «Букмейт» адаптировали для незрячих пользователей

Подписной книжный сервис «Яндекса» «Букмейт» адаптировали для людей, испытывающих проблемы со зрением. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сообщается, что теперь популярное приложение в полноценном режиме поддерживает работу со скринридерами — программами экранного доступа, которые зачитывают вслух содержимое экрана. Чтобы скринридер корректно воспроизводил интерфейс, необходима специальная разметка. В последней версии приложения для Android и iOS размечены и подписаны все значимые элементы: кнопки, разделы и другие объекты, которые влияют на взаимодействие с сервисом. Повторяющиеся элементы сгруппированы: например, если на первых страницах книги ее название и имя автора встречаются несколько раз подряд, скринридер не станет дублировать информацию.

Аудиокниги доступны на «Букмейте» в отдельном разделе. Если у книги нет аудиоверсии, незрячие пользователи могут послушать ее через скринридер. «На нашем сервисе есть аудиоверсии книг в исполнении известных актеров и первоклассных дикторов. Например, недавно вышедший роман "Последний день лета" Андрея Подшибякина озвучен так, что превращается в полноценный аудиоспектакль, а персонажи буквально оживают», — рассказал руководитель «Букмейта» Александр Михайлов.

Всего в каталоге Букмейта собрано более 200 тысяч электронных и аудиокниг: от классики и научпопа до фантастики и комиксов. Читать и слушать их можно не только в приложении «Букмейта», но и на «Яндекс Музыке» и на устройствах с Алисой.

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