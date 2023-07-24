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10:25, 24 июля 2023Россия

Беспилотник взорвался под колесами грузовика в российском регионе

SHOT: беспилотник взорвался под колесами «КамАЗа» в Рязанской области

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Рязанской области под колесами «КамАЗа» разорвался беспилотник. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации авторов поста, в 300 метрах от трассы М-5 «Урал» в районе села Тюшево. Как стало известно, водитель грузовика не заметил лежащий на пути дрон и проехал по нему, после чего услышал хлопок. Выйдя из машины, мужчина обнаружил, что у «КамАЗа» повреждены два задних колеса.

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    Константин Лысяков
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