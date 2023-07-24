Москву снова атаковали беспилотники ВСУ. Что известно о новом налете дронов?

Собянин заявил о двух ударах беспилотников по нежилым зданиям Москвы, пострадавших нет

Ранним утром 24 июля на Москву была совершена новая атака с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Информацию об этом подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. По данным градоначальника, удары пришлись по двум нежилым зданиям, а серьезных разрушений и пострадавших нет, работают экстренные службы.

Это не первая попытка налета беспилотников на Москву: в ночь на 3 мая два БПЛА атаковали Кремль, а 30 мая как минимум три дрона нанесли повреждения жилым домам на юго-западе столицы, часть аппаратов были сбиты в небе над Подмосковьем системами противовоздушной обороны или подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Также в начале июля в Новой Москве были принудительно посажены несколько дронов.

Что произошло?

Около 04:00 появились первые сообщения об ударах БПЛА в Москве. Сперва стало известно о взрыве в районе проспекта Лихачева, спустя несколько минут — в районе Комсомольского проспекта.

Судя по опубликованным в сети кадрам, на проспекте Лихачева дрон попал в высотку, в которой расположен строительный гипермаркет. Непосредственно рядом с ним расположен комплекс «Парк Легенд», включающий в себя одноименный ЖК и крупный спортивный кластер с ледовым дворцом «ЦСКА Арена» и бассейном «Олимпийский центр синхронного плавания». На верхних этажах здания бизнес-центра, куда влетел беспилотник, выбиты стекла, шел густой дым.

Видео: Telegram / shot_shot

Куда именно попал дрон, взорвавшийся в районе Комсомольского проспекта, точно неизвестно. В небе над этой частью города был слышен звук полета беспилотника, затем раздался взрыв, после чего обломки аппарата разлетелись по проспекту. Появились сообщения о выбитых стеклах в магазинах и квартирах. Об этом рассказала жительница дома №11; также были опубликованы кадры, на которых запечатлены поврежденная кровля и разбитые стекла здания по адресу Комсомольский проспект, 18с1. Это часть комплекса зданий Министерства обороны России: непосредственно по этому адресу расположен Центральный военный оркестр, приблизительно в 300 метрах от него — здание Национального центра управления обороной на Фрунзенской набережной.

По состоянию на 05:30 движение перекрыто и на Комсомольском проспекте (в сторону области), и на проспекте Лихачева. В Дептрансе посоветовали выбирать пути объезда.

Реакция Минобороны

В ведомстве подтвердили попытку атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), назвав ее террористической.

Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет пресс-служба Минобороны России

Атака была предпринята на фоне продвижения Российской армии в зоне СВО

Вечером 23 июля спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что российские военные продвигаются, в частности, в Харьковской области. Вместе с тем российские военные продолжают наносить удары по различным объектам в Одессе и Одесской области после официального прекращения действия зерновой сделки.