Собянин пообещал восстановить повреждения от взрыва беспилотника в Москве

Мэр Москвы Собянин: городские службы помогут жителям устранить последствия взрыва БПЛА

Москву снова атаковали беспилотники ВСУ. Что известно о новом налете дронов?

Начало событий в новости Москву снова атаковали беспилотники ВСУ. Что известно о новом налете дронов?

Городские службы помогут жителям Москвы устранить последствия взрыва беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Такое обещание дал мэр столицы Сергей Собянин, заявление опубликовано в Telegram-канале градоначальника.

По словам Собянина, помимо повреждений на проспекте Лихачева, несколько окон были выбиты и на Комсомольском проспекте.

«От взрыва беспилотника выбито несколько окон. Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия», — написал в блоге Собянин.

Два дрона атаковали Москву утром в понедельник, 24 июля. Как сообщили в Минобороны, беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение, серьезных разрушений не зафиксировано.