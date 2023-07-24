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19:03, 24 июля 2023Моя страна

В Екатеринбурге запустили посвященный Дню города чат-бот

В Екатеринбурге начал работать чат-бот для туристов

Фото: Mikhail Markovskiy / Shutterstock / Fotodom

В Екатеринбурге начал работать посвященный 300-летию города чат-бот для туристов и местных жителей. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на и.о. директора муниципального учреждения «Столица Урала» Татьяну Белик.

Чат-бот работает на базе социальной сети «ВКонтакте» и через Telegram. Благодаря информационно-туристическому помощнику можно быстро узнать об интересных и исторических местах Екатеринбурга. «Это карманный гид, который будет разделен по нескольким направлениям, он будет обращаться к человеку по имени, предлагать различные сценарии знакомства с городом», — объясняет Белик.

В настоящее время чат-бот предлагает выбрать одну из пяти категорий: погуляем, поиграем, послушаем, потанцуем, поедим. Если выбрать последний вариант, он попросит уточнить, какую кухню пользователь предпочитает, а затем предложит список из ресторанов. В День города с помощью чат-бота можно будет узнать, какие мероприятия проходят в Екатеринбурге. Отмечается, что бот будет работать и после праздника — его будут дополнять и развивать.

Ранее сообщалось, что студент из Челябинска Евгений Ничипоренко создал мобильное приложение для слабовидящих и запустил его в работу. Оно разрабатывалось в качестве дипломной работы: молодой человек изучал информационные технологии в Челябинском госуниверситете.

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    Алиса Удовик
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