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11:41, 14 июля 2023Моя страна

Студент из Челябинска создал мобильное приложение для слабовидящих

Студент из Челябинска Евгений Ничипоренко создал приложение для слабовидящих

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Студент из Челябинска Евгений Ничипоренко создал мобильное приложение для слабовидящих и запустил его в работу. Оно разрабатывалось в качестве дипломной работы: молодой человек изучал информационные технологии в Челябинском госуниверситете, передает портал «Хорошие новости».

Ничипоренко проанализировал, какие сложности возникают у людей со слабым зрением: так, например, им сложно выбрать продукты в магазине и лекарство в аптеке. Для этих целей приложение может увеличивать текст с помощью камеры-лупы, которую можно навести на этикетку в магазине, и озвучивать текст. Кроме того, пользователь может узнать о лекарстве полную информацию: не только то, что написано в инструкции, но в даже отзывы и комментарии. Перед разработкой своего продукта студент изучил зарубежные аналоги.

«Действующих приложений для слабовидящих очень мало. Часть из них работает с перебоями, часть — не отвечает тем требованиям, которые предъявляют к такому продукту люди со слабым зрением. Мое же приложение, помимо основного функционала, не будет требовать регистрации, что сильно сэкономит время и поможет получить помощь в режиме "здесь и сейчас"», – рассказал Ничипоренко.

Известно, что перед защитой дипломной работы Евгений протестировал готовое приложение на слабовидящих и получил положительные отзывы.

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    Карина Черных
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