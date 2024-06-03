Зеленский прилетел в столицу Филиппин

Reuters: Зеленский прибыл в Манилу для встречи с президентом Филиппин Маркосом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Филиппин Манилу для встречи с президентом страны Фердинандом Маркосом. Об этом сообщает Reuters.

В апреле Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите «Инициативы трех морей».

27 февраля Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем страны Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. По словам лидера республики, главной темой диалога стала украинская «формула мира». Также политики обсудили вопрос обмена пленными с Россией. Зеленский подчеркнул, что Эр-Рияд уже содействовал в этом процессе.