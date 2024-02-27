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16:59, 27 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем

Фото: Saudi Press Agency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с наследным принцем страны Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Тема номер один — формула мира. В прошлом году в Джидде мы провели результативную встречу на уровне советников по ее реализации. Сейчас вплотную приблизились к проведению первого Саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии», — рассказал он.

Зеленский отметил, что еще одной темой для обсуждений станет возвращение украинских пленных. Он подчеркнул, что ранее власти Саудовской Аравии уже содействовали в этом вопросе.

Также в ходе встречи планируется обсудить экономическое сотрудничество Киева и Эр-Рияда и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины.

В марте 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договоренности по обмену пленными были достигнуты при участии Саудовской Аравии, а также ряда других арабских государств.

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      Александр Курбатов
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