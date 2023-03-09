Лавров рассказал о вкладе Саудовской Аравии в обмен пленными

Лавров: договоренности по обмену пленными были достигнуты при участии Саудовской Аравии

Договоренности по обмену пленными были достигнуты при участии Саудовской Аравии. О вкладе в обмен пленными королевства рассказал глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В значительной степени договоренности, которые позволили реализовать [обмен пленными], были достигнуты при содействии Саудовской Аравии и ряда других арабских государств. Мы за это признательны и считаем, что это важно продолжать», — заявил министр.

Ранее Минобороны сообщило о том, что 90 российских солдат вернулись из украинского плена. Предыдущий обмен пленными с Украиной прошел 16 февраля. Тогда Россия вернула 101 военнослужащего.

Сколько всего российских военнослужащих оказались в украинском плену, неизвестно — Минобороны не раскрывало официальных цифр.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Украина вопреки договоренностям выдала лишь 90 российских пленных вместо 160. В то же время она подчеркнула важность продолжения переговорного процесса с Киевом.