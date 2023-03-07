Москалькова привела подробности об обмене российских военнопленных

Москалькова: Украина вопреки договоренностям выдала лишь 90 российских пленных вместо 160

Украина вопреки договоренностям выдала лишь 90 российских пленных вместо 160. Такие подробности привела уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Telegram-канале.

Омбудсмен подтвердила проведение во вторник, 7 марта, очередного обмена пленными с украинской стороной. «К сожалению, вместо ранее достигнутой договоренности "160 на 160", украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек», — написала Москалькова.

В то же время она подчеркнула важность продолжения переговорного процесса с Киевом.

До этого Минобороны сообщило о том, что 90 российских солдат вернулись из украинского плена. Предыдущий обмен пленными с Украиной прошел 16 февраля. Тогда Россия вернула 101 военнослужащего.

Сколько всего российских военнослужащих оказались в украинском плену, неизвестно — Минобороны не раскрывало официальных цифр.