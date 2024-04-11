Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:46, 11 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский отправился в Прибалтику укреплять украинскую ПВО

Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите «Инициативы трех морей»

Фото: IMAGO /PRESIDENT OF UKRAINE / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите «Инициативы трех морей». Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в рамках визита он планирует провести встречи с представителями стран-партнеров и подписать новое двустороннее соглашение по безопасности.

Говоря о целях поездки, Зеленский подчеркнул, что главное сейчас — «сделать все для укрепления нашей ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру»» и «обеспечить насущные потребности» украинской армии.

Материалы по теме:
Новые обстрелы и просьба Зеленского к Западу поставить системы ПВО. Как прошел второй день ракетных ударов по Украине?
Новые обстрелы и просьба Зеленского к Западу поставить системы ПВО.Как прошел второй день ракетных ударов по Украине?
11 октября 2022
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»: масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»:масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
24 октября 2022
Украина готовит наступление на Херсон. ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
Украина готовит наступление на Херсон.ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
19 октября 2022

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак отмечал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) остро нуждаются в системах ПВО. Он также заявлял о нехватке ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

В Киеве также рассказали, что получить ПВО путем «доброй и спокойной» дипломатии не получилось. В связи с этим украинские власти намерены «жестко» просить у Запада поставить системы противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла мощные удары по энергообъектам Украины. Уничтожена одна из крупнейших ТЭС

      Самый популярный фестиваль России объявил список артистов на 2024 год

      Самая сильная девочка Азии подняла штангу втрое тяжелее себя

      Венгрия обеспокоилась вступлением НАТО в конфликт на Украине

      Замгенсека НАТО заявил о вступлении в эру конкуренции великих держав

      Опубликовано видео пуска «Ангары-А5» с Восточного

      Допрос взятого в плен украинского солдата попал на видео

      Одна деталь во внешнем виде Джессики Симпсон на новых фото напугала фанатов

      Россиянка сбила четверых школьников на пешеходном переходе

      Предсказано будущее рынка жилья в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше