Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:46, 10 апреля 2024Бывший СССР

В Киеве решили отказаться от доброты и потребовать ПВО Patriot в жесткой форме

Кулеба: «добрая» дипломатия по вопросу поставок ПВО Patriot не сработала

Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что «добрая и спокойная» дипломатия Киева по вопросу поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot не сработала, и теперь Запад придется просить «жестко». Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.

По словам Кулебы, он осознает, что из-за смены тона его могут начать ненавидеть. Помимо этого, он признал, что может испортить отношения с другими странами. «Одна часть меня говорит, что дипломатия — это исключительно частные отношения. Но потом я сказал этой части заткнуться, и часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает», — высказался глава МИД Украины.

Ранее Кулеба заявил, что российские корректируемые авиационные бомбы регулярно уничтожают позиции Вооруженных сил страны (ВСУ). Он утверждает, что от этих снарядов «невозможно скрыться», а противодействовать им можно лишь с помощью бомбардировщиков.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Подозреваемый сбежал от сотрудников ФСБ в Подмосковье. Он может быть причастен к теракту в «Крокусе»

      Российские пранкеры заставили главу МОК помолиться

      В Киеве решили отказаться от доброты и потребовать ПВО Patriot в жесткой форме

      В Швейцарии заявили о необходимости участия России в мирном процессе

      В США предупредили Украину о неспособности защититься от ударов России

      Эрдоган посочувствовал лидеру ХАМАС из-за гибели сыновей от авиаудара Израиля

      Уровень воды реки Урал в Оренбурге поднялся до рекордного за всю историю

      Байден назвал срок окончания конфликта на Украине

      Российских звезд годами обманывал музыкант из Колумбии. Он втерся в доверие к Билану и Пелагее. Почему ему верили?

      Главу Гагаузии отправили на допрос после посещения России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше