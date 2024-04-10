В Киеве решили отказаться от доброты и потребовать ПВО Patriot в жесткой форме

Кулеба: «добрая» дипломатия по вопросу поставок ПВО Patriot не сработала

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что «добрая и спокойная» дипломатия Киева по вопросу поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot не сработала, и теперь Запад придется просить «жестко». Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.

По словам Кулебы, он осознает, что из-за смены тона его могут начать ненавидеть. Помимо этого, он признал, что может испортить отношения с другими странами. «Одна часть меня говорит, что дипломатия — это исключительно частные отношения. Но потом я сказал этой части заткнуться, и часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает», — высказался глава МИД Украины.

Ранее Кулеба заявил, что российские корректируемые авиационные бомбы регулярно уничтожают позиции Вооруженных сил страны (ВСУ). Он утверждает, что от этих снарядов «невозможно скрыться», а противодействовать им можно лишь с помощью бомбардировщиков.