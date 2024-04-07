Кулеба признал уничтожение позиций ВСУ российскими авиабомбами

Глава МИД Украины Кулеба: российские авиабомбы уничтожают позиции ВСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что российские корректируемые авиационные бомбы регулярно уничтожают позиции Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом он высказался в беседе с Financial Times.

Кулеба подчеркнул, что украинские военные массово и рутинно атакованы управляемыми авиабомбами, которые уничтожают позиции ВСУ. По его словам, от этих снарядов «невозможно скрыться».

Глава МИД Украины добавил, что противодействовать российским бомбам можно только с помощью бомбардировщиков. Он отметил, что Киев получит истребители F-16, способные улучшить ситуацию в воздухе, не раньше середины лета.