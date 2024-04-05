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16:29, 5 апреля 2024Мир

Генсек НАТО признал неспособность F-16 стать «серебряной пулей» против России

Bild: в НАТО признали неспособность F-16 стать серебряной пулей против России

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Истребители американского производства F-16 не способны стать для Украины серебряной пулей против российской армии. С таким заявлением в интервью газете Bild выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Ситуацию на поле боя не может изменить одна система. Это не серебряная пуля, которая может изменить всю войну», — сказал глава альянса, заметив, что при этом обучение пилотов и поставки F-16 — «это еще один пример значительной военной поддержки от союзников по НАТО для Украины».

Ранее американское издание Politico со ссылкой на высокопоставленных военных сообщило, что у стран Запада нет таких технологий, которые смогли бы в полной мере помочь Украине вернуться на границы 1991 года и заполучить контроль над новыми российскими регионами.

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      Виктория Кондратьева
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