Генсек НАТО признал неспособность F-16 стать «серебряной пулей» против России

Bild: в НАТО признали неспособность F-16 стать серебряной пулей против России

Истребители американского производства F-16 не способны стать для Украины серебряной пулей против российской армии. С таким заявлением в интервью газете Bild выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Ситуацию на поле боя не может изменить одна система. Это не серебряная пуля, которая может изменить всю войну», — сказал глава альянса, заметив, что при этом обучение пилотов и поставки F-16 — «это еще один пример значительной военной поддержки от союзников по НАТО для Украины».

Ранее американское издание Politico со ссылкой на высокопоставленных военных сообщило, что у стран Запада нет таких технологий, которые смогли бы в полной мере помочь Украине вернуться на границы 1991 года и заполучить контроль над новыми российскими регионами.