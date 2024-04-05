Западные военные признали невозможность полной помощи Украине

Politico: у Запада нет таких технологий, чтобы в полной мере помочь Украине

У стран Запада нет таких технологий, которые смогли бы в полной мере помочь Украине вернуться на границы 1991 года и заполучить контроль над новыми российскими регионами. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных военных.

Отмечается, что военное руководство НАТО уже признало частичную несвоевременность поставок многоцелевых истребителей F-16, ведь «год назад они были бы более полезны». Первоначально ожидалось, что самолеты прибудут на Украину к концу 2023 года, а после изменившихся сроков обучения летчиков самолеты должны прибыть к концу весны.

«Хотя скорейшее прибытие F-16 на Украину было бы идеальным вариантом, это все еще должно быть сделано должным образом, и мы считаем, что они по-прежнему обеспечат значительное усиление военно-воздушной мощи Украины, когда они будут введены в эксплуатацию», — заявил пресс-секретарь Пентагона майор Чарли Дитц.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возможную отправку боевых подразделений на территорию Украины. По его словам, в настоящий момент Североатлантический альянс не планирует это делать. Союзники по НАТО направляют на Украину существенную военную поддержку. Мы должны интенсифицировать эту деятельность и передавать еще больше, особенно систем противовоздушной обороны», — высказался генсек блока.