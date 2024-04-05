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01:34, 5 апреля 2024Мир

В НАТО высказались о возможной отправке подразделений на Украину

Столтенберг: НАТО не собирается направлять на Украину боевые подразделения

Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возможную отправку боевых подразделений на территорию Украины. По его словам, в настоящий момент Североатлантический альянс не планирует это делать. При этом Столтенберг заявил в эфире Польского телевидения, что объемы поставок оружия на Украину необходимо наращивать, его цитирует РИА Новости.

«Союзники по НАТО направляют на Украину существенную военную поддержку. Мы должны интенсифицировать эту деятельность и передавать еще больше, особенно систем противовоздушной обороны», — высказался генсек блока.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет шансов на получение 100 миллиардов долларов от НАТО. Он объяснил, что в настоящее время блок придерживается идеи придумать «правильную формулу» для сбора суммы всеми союзниками.

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      Маргарита Пименова
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