Украина оценила шанс получить 100 миллиардов долларов от НАТО

Кулеба: Украина имеет ноль шансов на получение 100 миллиардов долларов от НАТО

Киев имеет ноль шансов на получение 100 миллиардов долларов от НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время Североатлантический альянс придерживается идеи придумать «правильную формулу» для сбора данной суммы всеми союзниками. При этом глава украинского МИД указал НАТО на безуспешные попытки передать Киеву пакет помощи на полмиллиарда долларов.

«В нынешней модели финансирования шансов у этой инициативы ноль. 500 миллионов [долларов] не могут собрать, а так им 20 миллиардов [долларов] придется собирать [в год]», — добавил Кулеба.

Руководитель внешнеполитического ведомства уточнил, что идея собрать 100 миллиардов долларов получит право на существование, только если будет обязательный порядок финансирования и формула участия каждой страны, имеющей членство в НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о начале разработки структуры долгосрочной военной поддержки Украины. По его словам, союзники понимают срочность предоставления помощи Киеву. При этом генсек альянса признал, что страны НАТО могут не успеть поставить достаточное количества оружия для остановки наступления России.