Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:59, 4 апреля 2024Бывший СССР

Украина оценила шанс получить 100 миллиардов долларов от НАТО

Кулеба: Украина имеет ноль шансов на получение 100 миллиардов долларов от НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев имеет ноль шансов на получение 100 миллиардов долларов от НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время Североатлантический альянс придерживается идеи придумать «правильную формулу» для сбора данной суммы всеми союзниками. При этом глава украинского МИД указал НАТО на безуспешные попытки передать Киеву пакет помощи на полмиллиарда долларов.

«В нынешней модели финансирования шансов у этой инициативы ноль. 500 миллионов [долларов] не могут собрать, а так им 20 миллиардов [долларов] придется собирать [в год]», — добавил Кулеба.

Материалы по теме:
Израиль атаковал военные объекты Ирана. Может ли конфликт на Ближнем Востоке перерасти в большую войну?
Израиль атаковал военные объекты Ирана.Может ли конфликт на Ближнем Востоке перерасти в большую войну?
31 января 2023
«США серьезно просчитались» Экономист Джеффри Сакс — о причинах конфликта на Украине и о том, как его закончить
«США серьезно просчитались»Экономист Джеффри Сакс — о причинах конфликта на Украине и о том, как его закончить
24 января 2023

Руководитель внешнеполитического ведомства уточнил, что идея собрать 100 миллиардов долларов получит право на существование, только если будет обязательный порядок финансирования и формула участия каждой страны, имеющей членство в НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о начале разработки структуры долгосрочной военной поддержки Украины. По его словам, союзники понимают срочность предоставления помощи Киеву. При этом генсек альянса признал, что страны НАТО могут не успеть поставить достаточное количества оружия для остановки наступления России.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      «Комментарии были угрожающие». Как Макрон отреагировал на переговоры министров обороны России и Франции?

      ВСУ нанесли удар по жилому району в запорожском городе

      Россиянина осудят за попытку взорвать гранатой сотрудников ДПС

      Россиян предупредили об опасности тающего снега

      В Германии призвали найти новые системы ПВО для Украины

      Украина подтвердила гибель штурмовиков 128-й бригады ВСУ спустя пять месяцев

      В России расширили перечень считающихся роскошью автомобилей

      В самолет с пассажирами на борту два раза ударила молния

      Украина оценила шанс получить 100 миллиардов долларов от НАТО

      Бывших топ-менеджеров осудят за вывод 1,6 миллиарда рублей из российского банка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше