80-летнего миллиардера-затворника обвинили в изнасилованиях детей

В Канаде миллиардера Роберта Миллера обвинили в изнасиловании несовершеннолетних

В Канаде арестовали 80-летнего миллиардера-затворника Роберт Миллер. Как сообщает CBC News, десятки людей обвинили его в изнасилованиях, которые происходили, когда они были несовершеннолетними.

Расследование против Миллера, который является основателем и бывшим владельцем крупного производителя электронных компонентов Future Electronics, началось в феврале 2023 года. Тогда вышла публикация CBC и Radio-Canada, в которой женщины рассказали, что в период с 1994 по 2016 год миллиардер покупал их сексуальные услуги. Теперь истиц уже десять, причем восемь из них на момент контактов с Миллером были несовершеннолетними, а одной не исполнилось и 14 лет.

Женщины утверждают, что миллиардер платил им за секс тысячи долларов и заваливал дорогой брендовой одеждой за молчание. При этом он «щедро поощрял» пострадавших, которые приводили к нему подруг. В данный момент готовится еще один коллективный иск от 50 пострадавших. Некоторые из них утверждают, что им было 11-12 лет, когда Миллер занимался с ними сексом.

В 2009 году против миллиардера и его сообщников уже проводилось расследование, но обвинений тогда выдвинуто не было. Многие пострадавшие считают, что так произошло, поскольку миллиардер вел жизнь затворника, и его внешность была почти неизвестна широкой публике. По утверждению истиц, им Миллер представлялся директором американской радиостанции Бобом Адамсом.

Несмотря на арест, Миллер не был заключен в тюрьму, так как страдает от болезни Паркинсона в поздней стадии. Мужчина заявил о своей полной невиновности. Он утверждает, что «мотивацией этого дела, отсылающего к событиям 30-летней давности, является погоня за легкой финансовой выгодой».

Одна из женщин подала иск на Миллера после выхода журналистского расследования, однако вскоре отозвала его. Миллиардер якобы заплатил ей за это «десятки тысяч долларов». Кроме того, сразу же после начала следствия Миллер ушел с поста руководителя Future Electronics. Позже компания была продана тайваньской компании WT Microelectronics.

Следующее заседание суда назначено на 3 июля, однако сам миллиардер на нем не появится по состоянию здоровья. Его будет представлять команда юристов.

Ранее сообщалось, что в Австралии 45-летняя наследница состояния знаменитого коннозаводчика занялась сексом с 14-летним ребенком. Миллионерша четырежды за сутки вступила в сексуальные отношения с жертвой в мае 2021 года, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.