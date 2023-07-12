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16:21, 12 июля 2023Моя страна

В Хабаровском крае разработали туристический путеводитель

В Хабаровском крае разработали туристический путеводитель

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

В Хабаровске разработали путеводитель для туристов с самыми интересными местами краевой столицы, достопримечательностями и советами. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В первый день поездки путеводитель предлагает посетить Амурский утес, Собор Успения Божией Матери, музей имени Н. Гродекова. Во второй день гайд приглашает в музей истории Амурского моста, Дом архитектора и Городские пруды.

Также туристам предлагается посетить село Сикачи-Алян: Парк петроглифов, Сарапульский утес, «Стойбище Сородичей». В гайде также есть информация о видах и расписании городского транспорта и способах оплаты, и описаны преимущества туризма в разное время года. Помимо маршрутов в путеводитель включены подборки фильмов и песен в дорогу, памятки для туристов.

Ранее сообщалось, что цифровой путеводитель с 70 популярными маршрутами разработали в Карачаево-Черкесии. Приложение доступно в AppStore и Google Play, маршруты и локации можно посмотреть в онлайн-режиме.

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    Сергей Истомин
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