В Хабаровском крае разработали туристический путеводитель

В Хабаровске разработали путеводитель для туристов с самыми интересными местами краевой столицы, достопримечательностями и советами. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В первый день поездки путеводитель предлагает посетить Амурский утес, Собор Успения Божией Матери, музей имени Н. Гродекова. Во второй день гайд приглашает в музей истории Амурского моста, Дом архитектора и Городские пруды.

Также туристам предлагается посетить село Сикачи-Алян: Парк петроглифов, Сарапульский утес, «Стойбище Сородичей». В гайде также есть информация о видах и расписании городского транспорта и способах оплаты, и описаны преимущества туризма в разное время года. Помимо маршрутов в путеводитель включены подборки фильмов и песен в дорогу, памятки для туристов.

Ранее сообщалось, что цифровой путеводитель с 70 популярными маршрутами разработали в Карачаево-Черкесии. Приложение доступно в AppStore и Google Play, маршруты и локации можно посмотреть в онлайн-режиме.