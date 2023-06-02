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12:49, 2 июня 2023Моя страна

В Карачаево-Черкесии создали электронный путеводитель

В Карачаево-Черкесии создали электронный путеводитель с популярными турмаршрутами

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Цифровой путеводитель, который включает порядка 70 популярных туристских маршрутов, создали в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает ТАСС.

«Электронный путеводитель создан в рамках грантовой поддержки, которая была оказана министерством, и теперь популярные туристские маршруты и локации можно посмотреть в онлайн-режиме», — сообщил первый замминистра туризма и курортов республики Артем Овчинников.

Он отметил, что приложение доступно в App Store и Google Play, и содержит порядка 70 знаменитых локаций региона. Это позволит туристам посмотреть, какие места им интересны, перед поездкой в Карачаево-Черкесию.

Ранее сообщалось, что первый квалификационный экзамен для гидов и экскурсоводов стартовал в Карачаево-Черкесии. В тестировании приняли участие 10 человек.

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