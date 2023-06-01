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17:32, 1 июня 2023Моя страна

В Карачаево-Черкесии впервые начали тестировать гидов и экскурсоводов

Первый экзамен для гидов и экскурсоводов стартовал в Карачаево-Черкесии

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Первый квалификационный экзамен для гидов и экскурсоводов стартовал в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в Минтуризма региона, в республике организован первый этап экзамена по оценке наличия у соискателей опыта и навыков компетенций в сфере оказания услуг экскурсовода. В тестировании приняли участие 10 человек.

Аттестационная комиссия будет работать на постоянной основе. Ее сформировали в соответствии с с внесенными в законопроект «Об основах туристской деятельности в РФ» изменениям в части правового регулирования деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Так, согласно изменениям, для осуществления экскурсионных услуг на территории страны необходим соответствующий сертификат.

По словам начальника отдела развития туристско-рекреационного комплекса и курортов министерства КЧР Алибека Хубиева, все заявители показали хороший уровень подготовки и компетенций.

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