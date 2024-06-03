Додик обвинил Запад в давлении на Боснию и Герцеговину

Додик: Запад требует от Республики Сербской поддержать антироссийские санкции

Западные государства ежедневно требуют от Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) поддержать антироссийские санкции, заявил президент республики Милорад Додик. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнил политик, американцы не хотят знать позицию других стран. По его словам, они принимают решения за них.

«Ежедневно происходит давление на нас для разблокирования санкций в отношении РФ», — подчеркнул политик.

Ранее Додик заявил, что передача Киеву дальнобойных ракет, способных поражать российские территории, говорит о том, что Запад «взбесился». По мнению лидера боснийских сербов, украинцы не могут самостоятельно запускать эти ракеты, так как они не обучены управлять ими, поэтому для этого на Украину должны приехать французы или немцы.

