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18:01, 24 июля 2023Путешествия

Российская блогерша раскрыла способ бюджетно попасть в Европу

Российская блогерша рассказала, что попасть в Европу за 8570 рублей можно через Мурманск

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российская блогерша раскрыла туристам способ попасть в Европу за 8570 рублей. Своим секретом она поделилась в аккаунте @andmarta в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Блогерша рассказала, что бюджетная поездка получится через Мурманск, куда можно купить авиабилет из Санкт-Петербурга за 3070 рублей. Затем можно заказать трансфер в норвежский город Киркенес за 5,5 тысячи рублей. Еще один вариант — доехать до него на машине.

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«С границей все четко, никаких проблем нет. Сюда пускают по абсолютно любой визе, главное — честно рассказать маршрут путешествия», — пояснила туристка.

Ранее сообщалось, что после запуска рейсов авиакомпании Red Wings из Москвы в грузинский город Кутаиси у россиян появился бюджетный способ попасть в страны Европы. Известно, что дешевле всего будет стоить поездка на Кипр: стоимость перелета из Кутаиси в Ларнаку составит четыре тысячи рублей.

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    Марина Черняк
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