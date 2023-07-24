Мужчина попал под суд за избиение пойманного в постели с женой любовника

CBS 12: американец обнаружил жену в постели с любовником и избил его металлической битой

Мужчина из США набросился на пойманного с поличным любовника жены с битой. Как сообщает CBS 12, из-за избиения он попал под суд, ему грозит тюрьма.

В конце июня 33-летний американец из Лейк-Уорт, штат Флорида, Джон Димминг ворвался в арендованный коллегой его жены дом на пляже и обнаружил его и свою супругу в постели. С собой у Димминга была металлическая бита, которой он трижды ударил соперника, разбив ему голову. После этого Димминг и его жена скрылись с места происшествия.

Полицейские приехали в арендованный дом коллеги жены (его имя не называется) и обнаружили кровавый след в гостиной. В спальне на полу лежал окровавленный пострадавший, прижимая к голове полотенце. Он назвался медицинским техником из Аризоны и объяснил, что приехал во Флориду по работе. По его словам, после рабочего дня он и жена Димминга пошли в бар, а потом отправились в его съемное жилье. Он уверял, что остался жив лишь благодаря любовнице, которая оттащила от него мужа. Его показания подтвердила домашняя камера наблюдения, на которой женщина кричит: «Джон, остановись, он истекает кровью!»

После этого полицейские направились к Диммингу домой и обнаружили его складывающим чемоданы с вещами в багажник автомобиля. Позднее жена позволила полиции провести обыск в доме, и правоохранители нашли там черную биту и забрызганные кровью мужские вещи.

Димминг не признался в содеянном, но его поместили под арест.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Брисбен застала мужа целующимся с любовницей и сбила их автомобилем. После этого она вышла из машины, избила женщину, а потом уехала.