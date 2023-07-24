Российский полковник ответил на прогноз Киева о завершении конфликта на Украине

Полковник Кошкин назвал преждевременными заявления о сроках окончания конфликта на Украине

Говорить о завершении конфликта между Россией и Украиной пока рано, а вопрос о членстве последней в НАТО не стоит на повестке в альянсе. Таким образом полковник запаса, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал «Ленте.ру» слова министра обороны Алексея Резникова, спрогнозировавшего членство Украины в НАТО в 2024 году, после окончания конфликта.

«В принципе, сегодня аналитики на Западе пытаются спрогнозировать завершение конфликта, переход в некую заморозку, первой фазы, но все это из области "хотелок". (...) Пока что речь совсем не об этом (завершении конфиликта — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Кошкин.

Слова Резникова, по мнению специалиста, противоречат реальному положению дел. Собеседник «Ленты.ру» заметил, что альянс не заинтересован в членстве Украины в НАТО.

«Подобного рода заявления, особенно от украинских чиновников и от самого [президента Украины Владимира] Зеленского мы слышим часто, все они друг друга перегоняют в своих прогнозах. Никто Украину принимать в НАТО не собирался. (...) Резников, видимо, решил, что конфликт на Украине закончится в 2024 году. Дело в том. что не Резников определяет, что будет после конфликта», — отметил военный эксперт.

На сегодняшний день США и Европе невыгодно принимать Украину в НАТО по той причине. что тогда надо будет с ней по-другому решать вопросы, и это будет делать не совсем легко, когда она будет членом альянса. Тогда она сможет голосовать и сможет быть против, как и [президент Турции Реджеп] Эрдоган, который ранее не хотел пропускать Швецию в НАТО Андрей Кошкин полковник запаса, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

Ранее Резников заявил, что рассчитывает, что его страну примут в НАТО летом 2024 года. При этом он добавил, что Украина сможет присоединиться к альянсу только после окончания боевых действий. Резников также выразил надежду, что через год конфликт будет завершен.

Комментируя «Ленте.ру» предположение Резникова, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что мнение главы украинского Минобороны является заблуждением.