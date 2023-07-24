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11:35, 24 июля 2023Бывший СССР

В России оценили озвученный Киевом срок окончания конфликта на Украине

Депутат Чепа назвал заблуждением мнение Минобороны Украины о сроках окончания конфликта

Фото: РИА Новости

Мнение Киева о том, что конфликт на Украине будет завершен через год, в 2024 году, после того, как страну примут в НАТО, является заблуждением. Таким образом первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал «Ленте.ру» соответствующее мнение главы Минобороны Украины Алексея Резникова.

«Резников видит для себя благоприятную картину, потому что мы понимаем, что конфликт не закончится благоприятно для Украины, если не будет вмешательство посторонних сил. В данном случае посторонние силы — это альянс НАТО», — заявил собеседник «Ленты.ру»

Депутат подчеркнул, что Украине еще нужно продержаться до срока, озвученного главой украинского оборонного ведомства.

«[На Украине рассчитывают], что альянс примет их в свой состав, и это остановит конфликт, который альянс сам и развязал. (...) Поэтому это некое заблуждение. Украине еще нужно до этого времени еще продержаться, несмотря на поддержку НАТО», — добавил Чепа.

Ранее Резников заявил, что рассчитывает, что его страну примут в НАТО летом 2024 года. При этом он добавил, что страна сможет присоединиться к альянсу только после окончания боевых действий. Резников также выразил надежду, что через год конфликт будет завершен.

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    Кирилл Садовский
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